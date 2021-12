“Le grand bêtisier du 31” avec Karine Ferri et Christophe Beaugrand vendredi 31 décembre sur TF1

Vendredi 31 décembre à 21:05, TF1 vous proposera de cloturer l'année 2021 avec “Le grand bêtisier du 31” présenté par Karine Ferri et Christophe Beaugrand.

Pour ce vendredi 31 décembre, notez tous dans vos agendas la soirée exceptionnelle de fin d’année que Karine Ferri et Christophe Beaugrand vous ont préparée en compagnie de leurs nombreux invités : Kev Adams, Michèle Bernier, Booder, Cartman, Valérie Damidot, Franck Dubosc, Louna Espinosa, Agustin Galiana, Virginie Hocq, Keen’V, Lucie Lucas, Marie-Ange-Nardi, Michou, Firmine Richard, Stéphane Plaza.

Mais également, les héros des feuilletons à succès "Ici Tout Commence" : Clément Rémiens, Aurélie Pons, Nicolas Anselmo, Azize Diabaté & Benjamin Baroche ; "Demain Nous Appartient" : Solène Hébert & Mayel Elhajaoui ou des "Mystères de l’Amour" : Elsa Esnoult, Patrick Puydebat, Philippe Vasseur, Laure Guibert, Benoît Dubois et bien d'autres

Les juges de Danse Avec Les Stars : Denitsa Ikonomova, Chris Marques & François Alu ainsi que les danseurs : Anthony Colette, Candice Pascal, Elsa Bois & Christophe Licata seront également présents pour fêter comme il se doit cette soirée du “Grand Bêtisier du 31”.

Au programme, des fous rires, des moments culte, le plus drôle de l’année à la télévision, et les offs de tournages de vos séries préférées. Un rendez-vous incontournable en attendant les 12 Coups de Minuit, pour terminer l’année 2021 en beauté et se projeter en 2022 dans la joie et la bonne humeur !