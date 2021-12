“Les 20 ans du Plus Grand Cabaret du Monde” sur C8 vendredi 31 décembre

Vendredi 31 décembre à 21:05, C8 vous proposera de passer la dernière soirée de l'année 2021 en compagnie de Patrick Sébastien pour revivre “Les 20 ans du Plus Grand Cabaret du Monde”.

Pour célébrer les 20 ans du Plus Grand Cabaret du Monde, Patrick Sébastien proposait en juin 2018 une soirée exceptionnelle, enregistrée au Sporting Monte-Carlo et placée sous le signe du cirque et de la fête.

Pour l’occasion, il était entouré d’un parrain prestigieux, Alain Delon, de danseuses du Moulin-Rouge et nombreuses personnalités telles que Nicolas Canteloup, Adriana Karembeu, Iris Mittenaere, Sophie Thalmann, Véronique Jannot, Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley et Dino et Pamela Anderson !

Des artistes venus du monde entier ponctuaient également la fête avec des numéros époustouflants : Hans Klok (grande illusion), Zurcaroh (acrobates), SOS & Victoria (quick change), Les French Twins (grande illusion écran), Le Cirque de Pékin (contorsion avec ombrelles et équilibre), Jigalov & Oleg (clowns), Vincent C (magie), Duo Flame (main à main), Shin Lim (magie close-up), Die Maiers (trapèze humour), Jean-Pierre Blanchard (peinture), Dani Lary (illusionniste) ou encore Strahlemann & Sohne (jonglage et strip-tease).

Une soirée inoubliable conclue par un magnifique feu d’artifice tiré sur la baie de Monaco à revivre vendredi 31 décembre sur C8.