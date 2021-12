“Tout le monde chante, 10 ans de défis de stars” vendredi 31 décembre sur W9 avec Jérôme Anthony

Vendredi 31 décembre, Jérôme Anthony vous donne rendez-vous à 21:05 sur W9 pour clôturer l'année 2021 et fêter les 10 ans du gala de l’association « Tout le monde contre le cancer ».

Et pour les 10 ans, une soirée exceptionnelle se prépare ! Animateurs, comédiens, miss et humoristes, se lancent le défi de partager la scène avec vos chanteurs préférés pour former des duos inédits et offrir un moment magique aux enfants dans la salle !

Depuis 10 ans, les bénéfices de cette opération financent les actions de l’association pour amener de la joie aux enfants malades et leur famille.

Ne manquez pas du rire, de l’émotion, des surprises et des performances hors du commun avec “Tout le monde chante, 10 ans de défis de stars” !