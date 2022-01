« VU de l'année » : la rétro de l’année 2021 vue par VU, dimanche 2 janvier sur France 5

Dimanche 2 janvier à 22:40 sur France 5, « Vu » vous proposera sa rétrospective de l'année 2021, une édition spéciale de quatre heures à découvrir en exclusivité.

Diffusé du lundi au vendredi sur France 5 dans l'émission C à vous présentée par Anne-Élisabeth Lemoine et le samedi dans C l'hebdo présenté par Ali Baddou, VU sélectionne chaque jour ce qu'il faut retenir du monde de l'image.

VU de l'année est une rétrospective inédite de l'année 2021. Un montage audacieux, libre et révélateur de notre époque, à partir des événements qui ont marqué l'année : les JO, la crise climatique, l'assaut du Capitole, l'aventure spatiale et la libération de la parole...

Quatre heures pour se souvenir de 2021, quatre heures pour remettre en perspective les soubresauts du monde.