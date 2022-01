“Tous en cuisine” du 3 au 7 janvier sur M6 : les recettes, ingrédients & ustensiles

Cyril Lignac, le chef préféré des français, et son commis Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 18:40 sur M6 dans “Tous en cuisine”. Voici les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les recettes réalisées au cours de cette dernière semaine, du 3 au 7 janvier 2022.

Une pincée de bonne humeur, une bonne dose de fous rires, et de bons petits plats faits maison : la fin de l’année s’annonce riche en surprises avec le retour de “Tous en Cuisine” sur M6 !

Toujours perché sur les toits de Paris, Cyril Lignac va vous aider à préparer le top 20 des recettes de Noël incontournables, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes, et pas une de plus !

Toujours plus d’astuces pour briller en cuisine pendant les fêtes : foie gras poêlé, vol-au-vent de volaille, ravioles de langoustines, burger de Noël, bûche de Noël aux fruits exotiques n’auront plus de secret pour vous !

Jérôme Anthony, de son côté, sillonnera nos plus belles régions pour cuisiner au plus près de celles et ceux qui font la magie des fêtes de fin d’année !

Voici les ingrédients (pour 4 personnes) et ustensiles qui vous seront utiles pour les émissions du 6 au 10 décembre sur M6.

Lundi 3 janvier :

ENTRÉE : BOEUF MARINÉ, VINAIGRETTE ASIATIQUE

240 g de filet de bœuf

Sel fin et poivre du moulin Vinaigrette asiatique : 50 g de sauce huître

50 g de sauce soja

50 g d’huile d’olive

1 cuil. à soupe de miel

1 citron jaune

1 orange

1 cuil. à soupe de gingembre haché

Les ustensiles :

1 assiette + 1 saladier + 1 fouet + 1 microplane

2 cuillères + 1 chalumeau de cuisine

1 mandoline + 1 planche + 1 couteau éminceur

PLAT : RÔTI DE CABILLAUD AU LARD, JARDINIÈRE DE LÉGUMES

1 morceau de cabillaud de 500 g dans le cœur

25 g + 15 g de beurre demi-sel

12 tranches fines de lard paysan ou gascon

8 carottes fanes épluchées

2 navets boule d’or épluchés

2 cuil. à café de sarrasin torréfié et concassé

1 clémentine épluchée, en quartiers

2 cuil. à soupe de miel

25 cl de bouillon de volaille

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Fleur de sel

1 poêle + 1 spatule + 1 assiette + ficelle de boucher

1 sauteuse + 1 planche à découper + 1 couteau + 1 bol

1 casserole + 1 araignée + 1 saladier d’eau froide avec des glaçons Les ustensiles :

Mardi 4 janvier :

ENTRÉE : CROUSTILLANTS DE CHÈVRE CHAUD, NOIX ET MAGRETS SÉCHÉS

4 rocamadours

4 feuilles de pâte filo

50 g de beurre fondu

4 poignées de mâche ou trévise flamme

100 g de magrets séchés

12 noix fraîches décortiquées

¼ de céleri boule épluché et lavé

12,5 cl de vinaigre de cidre ou de noix

37 cl d’huile d’olive

62 g de miel

Quelques baies de sichuan vert en poudre

Fleur de sel et poivre du moulin

Les ustensiles : 1 pinceau + 1 casserole d’huile neutre à 190°C

1 fouet + 1 petit bol + 1 couteau + 1 planche à découper + 1 mandoline

1 saladier d’eau avec des glaçons + 1 assiette avec une feuille de papier absorbant

PLAT : CANNELLONIS FARCIS À LA BOLOGNAISE 18 tubes de cannelloni cuits à l’eau et pas rincés puis coupés en 2 dans la largeur

400 g de viande hachée de bœuf

1 gousse d’ail épluchée

½ oignon épluché et ciselé

1 carotte épluchée et coupée en 2

150 g de champignons de Paris équeutés, lavés et émincés

1 peu de thym frais

25 cl de vin rouge

500 g de coulis de tomates ou concassé de tomate

20 cl de crème liquide entière

200 g de parmesan râpé

1 morceau de parmesan à râper ou autre fromage à râper

Sel fin et poivre du moulin

1 cuil. à café de gros sel

Quelques brins de basilic

Les ustensiles : 2 casseroles + 1 écumoire + 2 assiettes

1 planche à découper + 1 couteau de chef

1 maryse + 1 petite casserole

1 moule de 18 cm de diamètre démontable à charnière

Mercredi 5 janvier :

DESSERT : GALETTE DES ROIS AU CHOCOLAT La pâte feuilletée et la dorure : 2 rouleaux de pâte feuilletée

1 œuf

1 jaune d’œuf

1 cuil. à soupe d’eau La crème au chocolat : 30 cl de lait entier

20 g de sucre en poudre

20 g de fécule de maïs

85 g de chocolat au lait haché

85 g de chocolat noir haché Le sirop : 100g d’eau + 100g de sucre Les ustensiles : 1 plaque à pâtisserie + 1 feuille silicone ou 1 feuille de papier sulfurisé

1 pinceau + 1 petit bol + 2 saladiers + 1 batteur à main + 1 maryse

1 couteau d’office + 1 spatule coudée

1 cercle de 18 à 22 cm de diamètre

1 petite casserole + 1 fouet

Jeudi 6 janvier :

PLAT : RAVIOLES DE POMMES DE TERRE À LA VOLAILLE RÔTIE

12 petites pommes de terre type ratte

100 g de beurre fondu

1 jaune d’œuf

3 cuisses ou 3 blancs de volaille rôtie

25 g de beurre demi-sel

3 échalotes épluchées et ciselées

2 brins de persil effeuillés et hachés

2 cuil. à soupe de sauce pimentée

1 morceau de parmesan de 100 g

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles : 1 casserole + 1 écumoire + 2 assiettes + 1 saladier de glaçons

1 planche à découper + 1 couteau de chef

1 mixeur + 1 maryse + 1 saladier

1 plat à four + ficelle de boucher DESSERT : SOUFFLÉ GLACÉ À LA MANGUE 1 mangue mûre, épluchée et coupée en petits cubes

2 œufs

Le zeste d’1 citron vert

Le jus d’1 citron vert

30 g + 35 g de sucre en poudre

La pulpe d’une gousse de vanille

25 cl de crème liquide entière fouettée ferme en chantilly Les ustensiles : 2 saladiers + 1 bain marie + 1 batteur à main + 1 maryse

1 fouet + 1 râpe microplane

Vendredi 7 janvier :

ENTRÉE : SOUPE FEUILLETÉE AUX CHAMPIGNONS

2 pâtes feuilletées

25 g de beurre

800 g de champignons sans pieds terreux, lavés et coupés en quartiers

1 échalote épluchée et coupé en quatre

10 cl de vin blanc

1 brin de thym

40 cl de crème liquide

1 cuil. à café de 5 épices

1 jaune d’œuf

Huile d’olive

Poivre du moulin

Les ustensiles : 1 casserole + 1 spatule

1 mixeur plongeant

1 planche + 1 emporte-pièce de 12 cm de diamètre

1 pinceau

PLAT : SAUMON GRILLÉ AUX ÉPICES TANDOORI ET PANAIS

500 g de panais épluchés et coupés en morceaux

1,5 litre de bouillon de volaille

15 g de beurre bien froid

4 pavés de saumon de 120 g chacun

1 cuil. à café d’épices tandoori

200 g de pousses de soja fraîches

2 cuil. à soupe de graines de sésame

Quelques feuilles de coriandre

1 jus de citron jaune

Huile d’olive

Sel fin

Les ustensiles :

1 casserole + 1 blender

2 poêles + 1 spatule + 1 assiette

Source : Cuisine AZ