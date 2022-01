“Les comiques préférés des Français” : les 30 femmes comiques préférées, samedi 8 janvier sur France 2 avec Laurence Boccolini

Laurence Boccolini vous donne rendez-vous samedi 8 janvier à 21:10 sur France 2 pour un nouveau numéro du divertissement “Les comiques préférés des Français”.

Pour commencer l’année dans le rire et la bonne humeur, Laurence Boccolini vous invite à une grande soirée avec les reines de l’humour durant laquelle elle vous révèlera le classement des 30 femmes les plus drôles de France d’après un grand sondage national.

Pendant plus de deux heures, les stars de l’humour se succèderont en live et en archives et nous découvrirons quelle est la star féminine de l’humour préférée des Français.

Muriel Robin, Anne Roumanoff, Élodie Poux, Chantal Ladesou, Julie Ferrier, Élisabeth Buffet, Michèle Laroque, Christelle Chollet, Amelle Chahbi, Sandrine Sarroche… Mais aussi Florence Foresti, Chantal Lauby, Valérie Lemercier, Michèle Bernier, Claudia Tagbo, Blanche Gardin et beaucoup d’autres...

Ce sera également l’occasion de retrouver des humoristes masculins qui célèbrent les femmes à leur manière dans leurs sketchs : Les Bodin’s, Les chevaliers du fiel, Zize….

Dérision, rire et bonne humeur seront les maitres mots de cette soirée pour toute la famille !