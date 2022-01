“Laurent Gerra et Eddy Mitchell à crédit et en stéréo” à voir samedi 8 janvier sur C8

Samedi 8 janvier à 21:05, C8 diffusera le spectacle inédit “Laurent Gerra et Eddy Mitchell à crédit et en stéréo” capté le 27 mai 2021 au Théâtre du Gymnase Marie-Bell (Paris).

Sur scène, neuf musiciens dont un pianiste, quatre cuivres, et même un bar tenu par l'irrésistible humoriste Chicandier. Et bien sûr, Laurent Gerra et son ami Eddy Mitchell, unis par une complicité artistique, un amour du swing et de l'humour.

Une soirée unique, rythmée par une vingtaine de tubes du répertoire d'Eddy Mitchell et par ceux d'autres artistes français.

Grâce au talent de Laurent Gerra, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Yves Montand, Enrico Macias, Patrick Bruel, Chevalier et Laspalès, Céline Dion, Francis Cabrel, Jean Castex et bien d'autres personnalités participeront elles aussi à cet évènement exceptionnel.