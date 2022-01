« L’agence : l’immobilier de luxe en famille » : la saison 2 diffusée sur TMC à partir du jeudi 13 janvier (vidéo)

La famille, specialisée dans l'immobilier de luxe, à la conquete de la France sera de retour jeudi 13 janvier à 21:15 sur TMC dans la seconde saison de « L’agence : l’immobilier de luxe en famille ».

L’agence revient pour une nouvelle saison, dans le quotidien de notre famille d’agents immobiliers de luxe : Sandrine et Olivier, les parents, Martin, Valentin, Louis, Raphaël, les 4 fils, et Majo, l’irrésistible grand-mère, sans oublier les compagnes et les enfants de cette incroyable famille.



Martin est-il finalement parti à Lisbonne ? Où en est la vie amoureuse de Majo ? La famille va-t-elle s’agrandir ? Quels nouveaux biens extraordinaires nos agents vont-ils nous faire découvrir ?

En quelques mois, l’agence s’est développée.

Il faut donc recruter… , mais choisir un nouvel agent en dehors de la famille ne sera pas de tout repos et pourrait bien bouleverser l’harmonie familiale.

Autre objectif pour Olivier et les siens : s’étendre en régions. Il faudra donc trouver des propriétés haut de gamme aux quatre coins de la France pour répondre aux nouvelles demandes de leurs clients toujours plus exigeants. Une expansion qui pourrait bien les mener à rencontrer l’un des agents les plus réputés au monde.



Du Cap Ferret à Saint-Barth, des quartiers les plus prestigieux de Paris à Megève, L’agence propose une nouvelle immersion dans le monde très fermé de l’immobilier de luxe. Avec de nouveaux biens à couper le souffle, comme un hôtel particulier dont la salle à manger jouxte le bureau du Premier Ministre à Matignon, ou encore l’appartement le plus cher au mètre carré de Paris !

Mais aussi de nouvelles rencontres exclusives :

Luana Belmondo, la chroniqueuse culinaire, fera une demande aussi inattendue qu’urgente.

La Miss France Linda Hardy les challengera pour trouver une maison de campagne à 1h de Paris.

Et la famille aura la chance de décrocher pour leur soirée événement la venue des DJ les plus en vogue du moment, Bon Entendeur.

Ils sont une famille ordinaire au service de personnes et de lieux extraordinaires. Et, cette année encore, ils devront rester soudés pour affronter les nombreux dilemmes personnels et professionnels qui les attendent.