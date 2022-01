“Le Bourgeois gentilhomme” en direct de l'Opéra national de Bordeaux, vendredi 14 janvier sur France 5 (vidéo)

Vendredi 14 janvier à 21:00, France 5 retransmettra en direct de l'Opéra national de Bordeaux “Le Bourgeois gentilhomme”, une comédie-ballet de Molière.

Jérôme Deschamps s’empare d’un des chefs-d’œuvre du patrimoine français, la comédie-ballet de Molière commandée par Louis XIV et composée par Lully, pour créer un enchantement total où le théâtre, la danse et la musique font fusion avec autant de raffinement que d’amusement, joyeux et railleur.

“Le Bourgeois gentilhomme” que met en scène l’ancien directeur de l’Opéra Comique et le créateur des Deschiens, ne raconte pas uniquement la satire sociale du bourgeois se rêvant noble, mais aussi l’aspiration sincère et enjouée d’un homme avide d’apprendre et de se réinventer.

L'histoire en quelques lignes...

Riche bourgeois, Monsieur Jourdain entend acquérir les manières des gens de qualité. Il décide de commander un nouvel habit plus conforme à sa nouvelle condition et se lance dans l’apprentissage des armes, de la danse, de la musique et de la philosophie, autant de choses qui lui paraissent indispensables à sa condition de gentilhomme.

Il courtise Dorimène, une marquise veuve, amenée sous son toit par son amant, un comte autoritaire, qui entend bien profiter de la naïveté de Monsieur Jourdain et de Dorimène. Sa femme et Nicole, sa servante, se moquent de lui, puis s’inquiètent de le voir aussi envieux, et tentent de le ramener à la réalité du prochain mariage de sa fille Lucile avec Cléonte.

Mais ce dernier n’étant pas gentilhomme, Monsieur Jourdain refuse cette union. Cléonte décide alors d’entrer dans le jeu des rêves de noblesse de Monsieur Jourdain, et avec l’aide de son valet Covielle, il se fait passer pour le fils du Grand Turc. Il obtient ainsi le consentement de Monsieur Jourdain, qui se croit parvenu à la plus haute noblesse après avoir été promu « Mamamouchi » lors d’une cérémonie turque burlesque organisée par les complices de Covielle.