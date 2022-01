“La Grande Vidéo Party” samedi 15 janvier sur Gulli : les invités d'Ariane Brodier

Samedi 15 janvier à 21:05, Ariane Brodier vous proposera de suivre sur Gulli un nouveau numéro de “La Grande Vidéo Party”.

Dans son salon, elle invite tour à tour ses nombreux amis pour partager des bêtisiers hilarants, mais pas que… Une soirée feel good avec pour seul objectif : se marrer !

“La Grande Vidéo Party” c’est un bêtisier mémorable composé de vidéos déjantées et de défis loufoques ! Ariane et ses convives ne manqueront pas de réagir en commentant les vidéos du bêtisier, tout en s’amusant. Au programme : des fous rires, des jeux, des happenings et des challenges dans une ambiance de folie !

Samedi 8 janvier, pour sa première soirée à domicile, Ariane reçoit dans son salon Christophe Licata, Gus, Carla et Vaimalama Chaves pour une soirée complètement barrée !

Ariane et ses amis réchauffent vos soirées d’hiver avec des fous rires à gogo.