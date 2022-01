“Qui veut être mon associé ?” : épisode 3, mercredi 19 janvier sur M6 avec Xavier Domergue (vidéo)

Mercredi 19 janvier 2022 à 21:05, Xavier Domergue vous proposera de suivre sur M6 le troisième épisode de “Qui veut être mon associé ? ”.

Des passionnés de tout âge qui ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. Certains commencent tout juste à développer leur idée alors que d’autres vivent déjà de leur projet.

À tous, il manque pourtant un élément crucial pour naître ou grandir : de l’accompagnement, des conseils et du financement pour aller au bout de leur rêve.

Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer des investisseurs, eux-mêmes créateurs d’entreprise à succès en France. Ils vont avoir quelques minutes pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie !

Dans cette émission, découvrez Éva pour « La French Baguette », Thirin et Mohamed pour « Uncle J », Maxime et Stéphane pour « Biodemain », Rébécca et Carla pour « Na&Ja » ainsi que Marie et Enguerrand pour « Puissante ».