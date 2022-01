“Comment être belle toute nue” : Jessy & Farah, mercredi 19 janvier sur TFX (vidéo)

Mercredi 19 janvier à 21:05, TFX diffusera le second numéro de “Comment être belle toute nue”, une nouvelle émission présentée par Zak Khchaï.

A l’ère des réseaux sociaux où les diktats de beauté sont encore nombreux, il n’est pas toujours évident de s’accepter, de s’aimer quand on ne correspond pas aux normes de beauté érigées en modèles.

Et pourtant, depuis quelques années, une autre voix s’élève : celle du body positive, qui revendique haut et fort le fait de s’aimer tel que l’on est !

C’est justement la promesse de l’émission “Comment être belle toute nue”. Il n’existe pas UNE norme de corps : les corps sont tous différents, uniques et c’est cela qui fait leur beauté !

Dans ce numéro inédit, Zack accompagnera Jessy et Farah :

Jessy, 31 ans, en couple et mère de 3 enfants

3 grossesses et 10 ans plus tard : elle souhaite arrêter de se cacher et reprendre une vie normale auprès ses enfants.

Depuis sa première grossesse il y a 10 ans, le corps de Jessy a changé et elle ne l’a jamais accepté. Son plus gros complexe ? Son ventre.

Aujourd’hui, en grand manteau noir, été comme hiver, Jessy se cache, par peur du jugement, des moqueries et du regard des autres en général. Celle qui vit pour ses enfants n’ose plus les accompagner au parc de peur qu’ils aient honte et se renferme, comme pour disparaitre.

Aujourd’hui, elle aimerait arrêter de se cacher et reprendre une vie normale, avec son mari et ses enfants.

Pourtant, les étapes de l’acceptation s’avèrent très difficiles pour cette jeune maman qui fuit son propre regard… Aux grands maux, les grands remèdes : Zak fera même intervenir Laala Misaki, célèbre influenceuse body positive et idole de Jessy, afin de l’aider dans sa transformation !

Cela suffira-t-il pour que Jessy s’accepte enfin telle qu’elle est ?

Comment réagira Jessy lorsqu’elle devra affronter le regard des autres sur sa photo en lingerie, affichée dans la rue ?

Farah, 26 ans, célibataire

Harcèlement scolaire : elle souhaite guérir ses blessures pour reprendre confiance en elle et enfin trouver l’amour !

Dès son plus jeune âge, elle a subi le harcèlement scolaire. Farah, à qui l’on répétait sans cesse : « Bouboule, on te pousse, tu roules » en cours de récréation, ne parvient pas à cicatriser de ses blessures.

Ses hanches sont son plus gros complexe…A tel point qu’elle n’a plus envie de prendre soin d’elle et avoue même porter uniquement des « culottes de mamie » (les culottes de SA mamie… !)

Et si, lors du célèbre line-up, Zak parvenait à lui faire entendre qu’elle possède pourtant les formes des plus belles femmes du monde ? Cela suffirait-il à Farah pour reprendre confiance en elle et pour trouver l’amour ?

Car oui, pour trouver l’amour, il faut apprendre à s’aimer…

C’est en tout cas l’objectif de Zak, bien déterminé à lui faire apprivoiser ses complexes et aimer son corps !