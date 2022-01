“Les 12 Coups de Midi” : semaine spéciale « Pièces jaunes » du 31 janvier au 6 février sur TF1

Du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022, tous les midis autour de Jean-Luc Reichmann, les candidats des “12 Coups de Midi” s’affronteront pour récolter un maximum d’argent au profit des Pièces Jaunes, association qui œuvre pour changer la vie des enfants et des adolescents hospitalisés.

Au programme : partage, solidarité, bonne humeur et message d’espoir.



Tout au long de cette semaine placée sous le signe de la bonne cause, Jean-Luc Reichmann recevra des candidats qui s’affronteront pour devenir Maître de midi, mais surtout qui tenteront de remporter le maximum d’argent possible afin de soutenir la Fondation des Hôpitaux.

Lors du Coup de Maître, chaque bonne réponse permettra de faire augmenter la cagnotte de l’association de 5 000€ supplémentaires. A l’issue de la semaine, la Fondation des Hôpitaux se verra remettre un chèque correspondant aux sommes cumulées pendant les sept émissions.

Rendez-vous dès le lundi 31 janvier, pour partager ensemble cette semaine spéciale des 12 Coups de Midi, au profit des Pièces Jaunes.

Avec la présence exceptionnelle de Madame Brigitte Macron, Présidente de Fondation des Hôpitaux, Madame Anne Barrère, Vice-Présidente de Fondation des Hôpitaux et de Monsieur Didier Deschamps, Parrain de l’Opération Pièces Jaunes.

Faire un don :