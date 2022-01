“Génération Hit Machine : la soirée évènement” avec Charly & Lulu, mardi 8 février sur W9

Mardi 8 février à 21:10, W9 diffusera “Génération Hit Machine : la soirée évènement”, une soirée événement présentée par Charly & Lulu.

Entre 1994 à 2009, le “Hit Machine” a été le rendez-vous musical incontournable des stars françaises et internationales à la télévision. Toutes se sont bousculées pour chanter sur son célèbre plateau, présenté par un duo d’animateurs complètement fou : Charly et Lulu.

À l’aube des 30 ans de l’émission, W9 vous invite à revivre les années “Hit Machine” avec une grande soirée événement au Dôme de Paris.

Pour l’occasion, Charly et Lulu reformeront leur duo mythique et célébreront avec le public, 15 ans de souvenirs sur scène.

Toute la soirée, ils accueilleront les stars qui ont fait de cette émission un programme culte :

Pas de “Hit Machine” évidemment sans le tube de LARUSSO « Tu m’oublieras » !

Retrouvez les tout aussi emblématiques des années “Hit Machine” : les L5 (« Toutes les femmes de ta vie »), YANNICK (« Ces soirées-là »), HERMES HOUSE BAND (« I will survive »), TRAGÉDIE (« Hey oh ! »), ANGGUN (« La neige au sahara »), Willy DENZEY (« Le mur du son »), ISHTAR & ALABINA (« Alabina »)...

Sans oublier Pascal OBISPO, peut- être le chanteur qui a frôlé le plus souvent la scène du “Hit Machine” y enchainant les tubes années après années ! Et GAROU, qui a vu le titre « Belle » exploser en France après son premier passage dans l’émission, comme c’était souvent le cas dans les années “Hit Machine”.

La soirée sera également l’occasion de revivre en live le phénomène des boys bands, avec WORLDS APART (« Baby come back »), GÉNÉRATION BOYS BAND formé de Frank DELAY de 2BE3 ( « Partir un jour »), Chris KELLER de G-SQUAD (« Aucune fille au monde ») et Allan THÉO (« Emmène-moi ») !

Un événement musical exceptionnel qui sera rythmé par de nombreuses images qui nous replongeront dans nos meilleurs souvenirs du “Hit Machine” : un parterre de stars internationales impressionnant (de Britney Spears à Prince en passant par Janet Jackson), les nombreux passages de Céline Dion et des différents habitués de l’émission, les stars d’un tube inoubliables, les délires de Lulu et beaucoup d’autres surprises...

Et qui sait, peut-être que les TOP BOYS et leur mythique « le feu ça brûle » feront une apparition !