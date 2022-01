“Patron Incognito” : Arnaud Bruillon en immersion dans sa société Finsbury, lundi 24 janvier sur M6 (vidéo)

Lundi 24 janvier à 21:10, M6 vous proposera un nouvel inédit de “Patron Incognito” dans lequel Arnaud Bruillon va s'infiltrer dans sa société : Finsbury

Richelieu, mocassins, boots… Nous avons trouvé chaussure à notre pied pour ce nouvel épisode de Patron Incognito avec l'enseigne Finsbury.

Son PDG, Arnaud Bruillon, 45 ans, a débuté en bas de l'échelle comme vendeur il y a 28 ans. Aujourd'hui, il participe à des rencontres avec des élèves en milieu scolaire pour montrer qu'on peut réussir même quand on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche.

Pour mener à bien les immersions, l'équipe de tournage a transformé le patron en critique de mode, au look volontairement excentrique, auteur d'un blog et d'ouvrages sur cet univers. Ses immersions le mèneront successivement dans un magasin d'outlet, à Troyes, puis chez un gestionnaire de stock, en banlieue parisienne, et enfin dans un magasin du quartier de l'Opéra.

Les immersions

Pour sa première immersion incognito, Arnaud Bruillon va se rendre à Troyes, dans un magasin outlet. À cette occasion, il va rencontrer Malika, la responsable adjointe. Se faisant passer pour un critique de mode ayant connu Karl Lagerfeld, le patron va, au contact de la jeune femme, découvrir une brillante conseillère de vente partagée entre son rôle de mère et sa carrière professionnelle qu’elle a dû sacrifier à plusieurs reprises, afin de se consacrer pleinement à ses deux filles.

En banlieue parisienne, Arnaud Bruillon va tenter une immersion à haut risque : aux côtés de Florent, il va infiltrer un gestionnaire de stock alors que son bureau se trouve juste au-dessus de l’entrepôt ! Une mise en scène particulière avec un comédien a été mise en place par l’équipe de tournage pour faire oublier le procédé classique de l’émission. Mais cela sera-t-il suffisant pour que le jeune homme ne remarque pas la supercherie, alors qu’il croise son PDG quotidiennement ?

C’est à Paris dans le quartier de l’Opéra à Paris que le patron va réaliser sa dernière immersion incognito. Au contact de Lorenzo, jeune conseiller de vente nouvellement embauché, le patron va pouvoir s’assurer de la qualité de service d’un vendeur itinérant. Le jeune homme d’origine italienne, vient de signer son premier CDI. Une situation stable qui rassure beaucoup sa mère, avec qui il est très fusionnel. Pour la rendre fière, Lorenzo souhaite devenir le meilleur vendeur du groupe !

Intialement prévu à la diffusion le 4 mars 2020, ce numéro avait été déprogrammé en raison de la crise sanitaire et du 1er confinement.