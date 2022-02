“Patron Incognito” : Xavier Chopin en immersion dans sa société Happy Cash, vendredi 4 février sur M6 (vidéo)

Vendredi 4 février à 21:10, M6 vous proposera un nouvel inédit de “Patron Incognito” dans lequel Xavier Chopin va s'infiltrer dans sa société : Happy Cash.

Avec 170 points de vente, Happy Cash est aujourd’hui un des leaders du marché de l’occasion. L’enseigne vient de fusionner avec un autre grand groupe spécialisé et l’uniformisation du réseau est en cours. Pour cela, encore faut-il bien connaitre les atouts et inconvénients de chaque site.

Pour faire les meilleurs choix pour son entreprise, Xavier Chopin va ainsi aller à la rencontre de ces nouveaux entrants qui proposent des services jusqu’alors inédits dans le groupe. Son ambition est simple : il veut rivaliser avec le secteur du neuf et devenir un acteur majeur de l’équipement de la maison !

Xavier Chopin se fera passer pour un ancien gagnant du concours Lépine, créateur spécialiste du recyclage. Un personnage un peu loufoque au look extravagant.

Les immersions

Pour sa première immersion, Xavier Chopin va se rendre à Nancy, grimé en Frédéric Vidal, un inventeur. Le directeur général va faire la connaissance de Fabien, gestionnaire de rayon, dans le but de voir ce qui marche dans cet établissement et d’en faire profiter ensuite l’ensemble du groupe. Notre patron ne risque pas d’oublier cette immersion avec cet amoureux de musique qui aime faire partager sa passion aux clients.

Changement de registre pour sa deuxième immersion. C’est à Saint-Herblain, en banlieue de Nantes, que Xavier Chopin va réaliser son premier vide-maison, car avant la fusion ce service était totalement soustraité. Xavier Chopin va devoir se retrousser les manches, puisqu’avec Quentin, jeune manutentionnaire, ils vont débarrasser l’intégralité des meubles d’un manoir. Le patron décidera-t-il de conserver ce service ?

À Cognac, pour sa dernière immersion, le directeur général va rencontrer Honoré, un jeune adjoint qui s’occupe des réparations high tech. Myope et pas du tout technicien dans l’âme, Xavier Chopin va remplacer des écrans de tablettes et changer des batteries de téléphones et d’ordinateurs sous la supervision de ce salarié très étonnant. Une activité loin de son quotidien qui ne va pas être sans stress pour le patron.