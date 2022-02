“Allez viens, je t'emmène” : les duos mythiques, vendredi 25 février sur France 3

Vendredi 25 février à 21:10 sur France 3, Laury Thilleman présentera un nouveau numéro de “Allez viens, je t'emmène” qui fera revivre les plus grands duos mythiques de la chanson.

Laury Thilleman et ses invités vous proposent des duos inédits, et vous invitent à revivre les plus beaux duos de la chanson française, Delon-Dalida, Gall-Berger, Sylvie-Johnny, Stone-Charden, et bien d’autres, avec des archives cultes, des anecdotes inédites et des décors qui évoquent les grands shows de la télévision des années 70 et 80.

Tout au long de l’émission, grâce à un dispositif ingénieux, les décors se succèdent : train, bar, ville, chambre… pour accueillir des artistes de toutes disciplines : musique, danse, comédie musicale, imitation, humour…

Des stars d’aujourd’hui nous offrent des duos inédits : Zaz et Julien Clerc sur le quai d’une gare avec son train en partance, Roberto Alagna et Kendji Girac sous les toits de Paris romantique, Nolwenn Leroy et Adrien Gallo dans un bar des années 70, revisitent « L’amour c’est comme une cigarette », Anne Sila et Amir, chacun dans sa chambre d’ado, interprètent en duo « J’ai encore rêvé d’elle », et aussi Juliette Armanet en duo avec Michel Jonasz, Michaël Gregorio en Mike Brandt…

Sylvie Vartan revient sur ses plus beaux duos, Orlando révèle les coulisses de l’enregistrement du duo de sa sœur Dalida avec Alain Delon, Nolwenn Leroy improvise avec Michel Jonasz un hommage au couple Berger-Gall…

Avec : Julien Clerc, Kendji Girac, Zaz, Juliette Armanet, Roberto Alagna, Amir, Sylvie Vartan, Michaël Gregorio, Michel Jonasz, Nolwenn Leroy, Adrien Gallo, Anne Sila, Orlando, Farrah El Dibany, Roland Perez, la troupe de la comédie musicale « Je vais t’aimer », le Moulin-Rouge, le Paradis Latin, et de nombreuses surprises et anecdotes.