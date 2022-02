“Ninja Warriors” : les 1ères images de la finale vendredi 11 février sur TF1 (vidéo)

Denis Brogniart, Iris Mittenaere et Christophe Beaugrand vous donnent rendez-vous vendredi 11 février à 21:10 sur TF1 pour la finale de “Ninja Warriors”. Découvrez les premières images...

Après plusieurs semaines de compétition acharnée, place à la Grande finale avec les meilleurs candidats de “Ninja Warriors” qui ont vaincu le Chrono et performé sur le parcours de qualification, lors des Battles de la « Tour d’Acier » et sur des demi-finales phénoménales !

Pour cette dernière étape, les finalistes vont devoir vaincre à la fois le parcours d'obstacles réputé infranchissable mais aussi gravir la « Tour des Héros » plus rapidement que Jean Tezenas du Montcel, toujours invaincu depuis 3 saisons.

Face à lui, une horde de jeunes champions qui ne rêvent que d’une chose : prendre la place du champion des champions.

Pour cette finale, les candidats affronteront des obstacles toujours plus grands, plus hauts et plus impressionnants ! Leur objectif : franchir la mythique « Tour des Héros » et ses 23 mètres de haut le plus rapidement possible ! Et à chaque parcours, les obstacles changeront.

Qui réussira à faire mieux que Jean Tezenas du Montcel et son record de 32 secondes et 45 centièmes ? Tous rêvent de prendre sa place pour remporter les 100 000€ mis en jeu.

Alors, qui sera le plus rapide, le plus agile, le plus fort et le plus endurant pour arriver au bout du parcours des Héros ?

Qui saura user de stratégie, assurer les bons choix au bon moment et accéder à la victoire ?

Pour le savoir, rendez-vous vendredi 11 Février à 21:10 sur TF1 !