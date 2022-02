“Les Victoires de la Musique” : 37ème édition sur France 2 vendredi 11 février avec Laury Thilleman et Olivier Minne

Vendredi 11 février à 21:10, France 2 diffusera en direct de la Seine Musicale la 37ème cérémonie des “Victoires de la Musique” présentée par Laury Thilleman et Olivier Minne.

Pour cette 37ème édition des Victoires de la Musique, France Télévisions, l’Association les Victoires de la Musique et Carson Prod, le producteur exécutif, se sont mobilisés pour célébrer la musique, le spectacle vivant et faire de cet événement unique « la Scène des artistes en live et en direct ».

Un spectacle qui va être époustouflant grâce à un dispositif lumière et scénique magnifique.

Stromae, dont c'est le grand retour, sera le Président d'honneur de cette 37ème cérémonie.

Rappel des artistes nommés cette année par catégorie :

Artiste féminine : Juliette Armanet ; Hoshi ; Clara Luciani

Révélation féminine : L'Impératrice ; Barbara Pravi ; Silly Boy Blue.

Artiste masculin : Julien Doré ; Feu ! Chatterton ; Orelsan.

Révélation masculine : Chien Noir ; MYD ; Terre Noire.

Album : Brûler Le Feu - Juliette Armanet ; Civilisation - Orelsan ; Coeur - Clara Luciani ; Géographie Du Vide - Hubert-Félix Thiefaine ; Palais D'Argile - Feu ! Chatterton.

Chanson : Bruxelles Je T'Aime - Angèle ; L'Odeur De L'Essence - Orelsan ; Le Dernier Jour Du Disco - Juliette Armanet ; Monde Nouveau - Feu ! Chatterton ; Respire Encore - Clara Luciani.

Album le plus streamé : Aya - Aya Nakamura ; JVLIVS II - SCH.

Concert : Hervé ; Ben Mazué ; Woodkid.

Création audiovisuelle : Bruxelles je t'aime (Angèle) ; Le reste (Clara Luciani) ; Montre jamais ça à personne (Orelsan).