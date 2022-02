“Eurovision France, c'est vous qui décidez !” samedi 5 mars sur France 2 avec Laurence Boccolini & Stéphane Bern

Après le succès de l'édition 2021, France 2 vous propose une nouvelle soirée exceptionnelle où vous pourrez choisir qui succèdera à Barbara Pravi pour représenter la France à l'Eurovision en 2022.

Ce programme événement, animé en direct par Laurence Boccolini et Stéphane Bern sur France 2, vous présentera les artistes et les 12 titres en compétition dans une sélection musicale très éclectique. Les téléspectateurs et le jury composé de 10 personnalités auront un rôle essentiel dans la sélection.

Qui représentera la France à l’Eurovision 2022 ? C’est vous qui déciderez samedi 5 mars à 21:15 sur France 2.