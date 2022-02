La 29ème édition des Victoires de la Musique Classique en direct sur France 3 mercredi 9 mars : les nommés

Mercredi 9 mars à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern présentera en direct d'Aix-en-Provence la 23ème cérémonie des Victoires de la Musique Classique 2022.

France 3 fête l’événement annuel des Victoires de la Musique Classique depuis Aix-en-Provence. Cette 29ème édition de la cérémonie sera retransmise en direct sur France 3 et France Musique.

Fidèle au poste, Stéphane Bern présentera ce concert télévisé unique en direct du Grand Théâtre, avec l'Orchestre philharmonique de Nice, dirigé par Ariane Matiakh. C’est plus que jamais l’occasion de partager le bonheur de la musique avec de nombreux invités et nommés : des artistes confirmés qui ont marqué l’année et de jeunes « révélations ».

Une soirée empreinte de bienveillance et humour, au cours de laquelle se succéderont des invités de marque : Alex Vizorek, Alice Sara Ott, Renaud Capuçon, Alexandre Duhamel, Mehdi Kerkouche, Raphaël Pidoux, Lucienne Renaudin-Vary ou encore l’ensemble aixois Café Zimmermann pour le baroque.

Dans une scénographie dynamique et légère, des panneaux mobiles, animés par des effets de transparence ajouteront du mouvement au plateau. Ce décor formera l’écrin d’une ouverture audacieuse, coordonnée par Mehdi Kerkouche. Le chorégraphe retrouve l’univers du classique, avec les onze danseurs de sa compagnie et ceux de la région d’Aix-en-Provence, unis dans une magnifique séquence de deux minutes et demie.

La 29ème édition des Victoires de la Musique Classique fait la part belle à l’incroyable vitalité des jeunes musiciens de notre pays.

La transmission, la rencontre des générations, le partage entre jeunes talents et la solidarité seront les fils rouges de notre cérémonie, mise en images par le réalisateur Franck Broqua.

Les nommés par catégorie

L'Académie des Victoires de la Musique Classique, composée de 350 votants, a désigné les artistes en lice pour la vingt-neuvième édition de l'événement.

Les nommés dans la catégorie Soliste instrumental sont :

Emmanuelle Bertrand, violoncelle

Sol Gabetta, violoncelle

Théotime Langlois de Swarte, violon baroque

Les nommés dans la catégorie Artiste lyrique sont :

Sabine Devieilhe, soprano

Barbara Hannigan, soprano

Ludovic Tézier, baryton

Les nommés dans la catégorie Compositeur sont :

Benoît Menut, Une Odyssée, pour ensemble vocal prenant des percussions, commande de l'ensemble Musicatreize (création / France)

Alex Nante, Sinfonia del cuerpo de luz (création / France)

Kaija Saariaho, Innocence, opéra (création / France)

Les nommés dans la catégorie Enregistrement sont :

BariTenor, Michael Spyres - Orchestre philharmonique de Strasbourg, Marko Letonja - Erato Warner Classics

Cris, Thierry Escaich - Chœur et maîtrise de Radio France, Orchestre philharmonique de Radio France, Solistes de l'Orchestre national de Radio France, Mikko Frank - Radio France

The mad lover, Thomas Dunford et Théotime Langlois de Swarte - Harmonia Mundi

Les révélations : appel aux votes

Une Académie composée de 350 votants (300 professionnels + 50 auditeurs de France Musique tirés au sort après avoir fait acte de candidature pour intégrer cette Académie) a voté pour élire neuf jeunes artistes pour la catégorie Révélations des prochaines Victoires de la Musique Classique 2022, dont les noms ont été révélés le 14 décembre 2021.

Depuis le lundi 31 janvier 2022 – 09.00 – et ce jusqu’au lundi 28 février 2022 – 20.00 –, votez pour le ou la soliste instrumental, l'artiste lyrique et le chef d'orchestre de votre choix sur ftvetvous.fr/victoiresclassique

Révélation, soliste instrumental

Manon Galy, violon

Jérémie Moreau, piano

Valentin Tournet, viole de gambe

Révélation, artiste lyrique

Sarah Aristidou, soprano

Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, mezzo-soprano

Eugénie Joneau, mezzo-soprano

Révélation, chef d'orchestre