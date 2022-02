“Le meilleur des vidéos qui nous ont fait rire en l’an 2000” mercredi 23 février sur W9 avec Issa Doumbia (vidéo)

Mercredi 23 février à 21:05 sur W9, Issa Doumbia, ses chroniqueurs de choc et sa bande de comédiens déjantés vous invitent pour une nouvelle soirée pleine d’humour, de délires et de surprises…

Issa a imaginé spécialement pour cette grande soirée des jeux toujours plus dingues. Et il n’hésitera pas à défier Shy’m, son invitée du soir !

De l’incruste dans les plus grands films de l’an 2000, en passant par des parodies hilarantes de vos séries télé préférées, préparez-vous à vivre une soirée sensationnelle. Ce sera également l’occasion de voir ou revoir, en plateau et en images, les meilleures vidéos de l’an 2000, qui nous font toujours autant rire.

L'équipe d’experts de l'émission a retrouvé pour vous les images les plus folles, les plus cultes et les plus étonnantes de cette année si particulière du passage au nouveau millénaire !