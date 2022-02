“Taratata” : nouvelle formule « Taratata & Co » avec Nagui & Leïla Kaddour-Boudadi le 12 mars sur France 2

Pour ce premier prime de l’année, diffusé samedi 12 mars à 21:10 sur France 2, “Taratata” revient avec Nagui dans une version inédite : « Taratata & Co » !

A l’occasion de cette soirée musicale exceptionnelle, de nombreux artistes ont répondu présents. Chanteurs et comédiens partageront ensemble leur amour de la musique.

« Taratata & Co », c’est aussi un duo inédit aux commandes de la soirée. Bien connu des téléspectateurs de France 2, Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi officieront ensemble sur Taratata pour la première fois !

En invitant des artistes de tous horizons, “Taratata” célèbre une nouvelle fois la musique live. Duos inédits, performances live, sessions acoustiques, installez-vous confortablement pour découvrir un show musical comme nulle part ailleurs.

Au programme de ce nouveau rendez-vous, 10 comédiens incontournables du cinéma français :

Michèle Laroque, Isabelle Nanty, Jeanne Balibar et Thierry Lhermitte pour Alors on danse, de Michèle Laroque.

Audrey Lamy et François Cluzet pour La Brigade de Louis-Julien Petit.

Guillaume de Tonquédec, François-Xavier Demaison, Mélanie Doutey et Anne Charrier pour Le Temps des Secrets de Christophe Barratier.

Ils seront accompagnés d’un casting d’artistes tout aussi exceptionnel avec Angèle, Clara Luciani, Hoshi, Alain Souchon et ses fils Pierre Souchon et Ours, Cali, Zaz, Jennifer Ayache et la reformation d’un groupe mythique qui célèbrera son 25e anniversaire en plateau : Louise Attaque !

Ensemble, ils interpréteront des grands classiques de la chanson et nous feront découvrir leurs propres compositions.

D’ABBA à Claude Nougaro, en passant par Jeanne Moreau ou Mylène Farmer, une fois encore Taratata vous proposera une diversité de styles musicaux exceptionnelle et beaucoup d’autres surprises !

« Taratata & Co » à ne manquer sous aucun prétexte, le samedi 12 mars à 21:10 sur France 2.