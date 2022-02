-M- en concert symphonique à la Maison de la Radio, lundi 14 mars sur France 5

Lundi 14 mars à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir les titres cultes de l’icône de la pop française -M- revisités en concert dans une version symphonique exceptionnelle !

-M- se produit pour un concert unique avec l’Orchestre philharmonique de Radio France, le 1er juin 2021 sur la scène du Studio 104 de la Maison de la Radio.

C’est une véritable rencontre artistique qui a lieu entre -M-, icône pop aux textes aussi jubilatoires que son univers musical psychédélique, et les musiciens du prestigieux Orchestre philharmonique de Radio France dirigés par Dylan Corlay à l’occasion de la création de ce concert symphonique pop.

Matthieu Chedid, dit -M-, l’auteur-compositeur-interprète et guitariste aux 13 trophées des Victoires de la Musique, est connu pour casser les codes et emporter sa musique vers un univers funk, rock et pop psyché. Jamais à court d’idées, -M- rencontre cette fois la musique symphonique.

Sous la direction de Dylan Corlay, 48 musiciens du mythique « Philhar » ont revisité les plus grands succès de -M-, spécialement arrangé pour l’occasion par Rémy Galichet, pour un concert qui promet de décloisonner les esthétiques musicales et de révéler au public que pop et musique symphonique ont tout à inventer ensemble.

Accompagné de l’Orchestre philharmonique de Radio France mais aussi de l’artiste Nach et du percussionniste Fabrice Colombani, -M- revisite sa discographie. Du tout premier album Baptême (La fleur, Baptême, 1998) au titre inédit Amazone Erogène (2021), c’est une plongée fantasmagorique dans les classiques qui ont construit son univers à travers l’album culte Je dis aime (1999 : Faut oublier, Matchistador, Je dis M, Onde sensuelle, Mama Sam), Qui de nous deux (2003 : La bonne étoile, Qui de nous deux, Ma mélodie), Mister Mystère (2009 : Ma mélodie, Le roi des ombres, Délivre), jusqu’aux derniers albums Îl (2012) et Lettre infinie (2019).