“Mamans & célèbres” de retour le 14 mars sur TFX avec de nouveaux épisodes inédits

À travers des épisodes inédits découvrez de nouvelles aventures pour nos “Mamans & célèbres” sur TFX à partir du lundi 14 mars à 17:00.

Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, influenceuses et business woman mais avant tout mamans !

“Mamans & célèbres” continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans.

Et pour ces épisodes inédits, nos chères Mamans vont avoir à faire face à beaucoup d'émotions. En plus de leur notoriété qui leur demande un grand investissement, les bonnes comme les mauvaises nouvelles risquent bien de chambouler leur quotidien.

Elles reviennent vous dévoiler leurs histoires quotidiennes : Emilie Nef Naf, Julia Paredes, Stéphanie Clerbois, Jesta, Kelly, Sarah, Martika, Hillary, Rym, Alizée, Maëva, Camille, mais aussi, retrouvez : Cindy Poumeyrol et Julie Ricci.

Et découvrez le quotidien de deux nouvelles “Mamans & célèbres” :

Daniela Martins : derniers moments avant d'être à la tête d'une famille nombreuse



Avec son compagnon Julien, Daniela a déjà deux enfants (Eléa, 5 ans et Valentin 3 ans). Et l'heureuse famille s'apprête à accueillir un nouveau membre. Dans “Mamans & célèbres” suivez les derniers instants de Daniela enceinte avant le passage à une famille nombreuse !

L'accueil d'un nouveau petit garçon dans la tribu annonce des moments forts en émotion comme lors de la rencontre avec sa grande sœur et son grand frère.

Mais pour Daniela en parrallèle de sa vie de maman, les projets foisonnent : elle est en plein dans l'écriture de son 1er livre sur le thème de la maternité et développe encore sa marque de sac et de bananes stylées. Activités qu'elle mêle avec joie et spontanéité à son métier de "maman influenceuse".

Sans chichi mais avec du goût, Daniela partage son quotidien à sa large communauté tout en conciliant une vie familiale désormais triplement bien remplie !

Eloise : maman pour la premiere fois !

Eloise est en couple avec Nacca. A l'aise devant les caméras et sur les réseaux sociaux, ils vont pourtant vivre un événement qui va les chambouler : l'arrivé de leur premier enfant pour la mi-mai de cette année !

Dans “Mamans & célèbres” vous découvrirez la gender reveal et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle sera XXL : arrivée incroyable, reveal bluffant.. quand Eloise et Nacca font quelque chose, ils le font en grand !

Derniers moments à deux, préparatifs, organisation, Eloise et Nacca sont en plein apprentissage et entament un changement de vie avant le jour J.

Vous découvrirez aussi leur dernier voyage à Dubaï avant l'arrivé du bébé. L'occasion pour Eloise de partager de beaux moments avec son ventre arrondi sur les réseaux sociaux à destination de son énorme communauté mais aussi de booster sa carrière.

Eloise et son compagnon ont hâte d'être parents et grâce à “Mamans & célèbres”, vous pourrez les suivre jusqu'au bout dans cette folle aventure où tout se vivra intensément !