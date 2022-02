“La Revue de Presse” : spéciale Laurent Gerra en direct de Val Cenis le 21 mars sur Paris Première

Lundi 21 mars à 21:00 sur Paris Première, Toute l’équipe de “La Revue de Presse” fait son grand retour à Val Cenis à l’occasion de la 9ème édition du festival d’humour de Laurent Gerra, « C’est l’printemps à Val Cenis ».

Ils ont tous fait un test et sont tous positifs… à l’humour !

Pour célébrer le printemps, Laurent Gerra, qui officie également tous les matins sur RTL, accueille sur ses terres la fine fleur de l’humour politique.

Ensemble, ils commenteront l’actualité en direct et toujours avec humour. Mais pas de classe de neige sans les copains et Jérôme de Verdière emmène avec lui toute la bande : Jacques Mailhot, Bernard Mabille, Régis Mailhot, Philippe Chevallier, Michel Guidoni, Florence Brunold, Élodie Poux, Thierry Rocher, Stéphane Rose, Karine Dubernet et le dessinateur Deligne.