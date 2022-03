Restos du Coeur : “2022 un Air d'Enfoirés” suivi par 8 millions de téléspectateurs sur TF1 vendredi soir

Le spectacle “2022 Un air d'Enfoirés”, proposé par Les Restos du Coeur, et diffusé vendredi soir à partir de 21:10 sur TF1 a rassemblé 8 millions de téléspectateurs.

Selon les chiffres Médiamétrie communiqués par TF1, le spectacle a enregistré une part d'audience de 38% auprès de l'ensemble du public et un pic d'audience à 8,7 millions de téléspectateurs.

Ce grand spectacle musical a, une nouvelle fois, créé l'évènement et permet ainsi à TF1 de réaliser sa meilleure audience, et plus largement la meilleure audience de la télévision depuis le début de l'année hors information.



Tous les publics étaient au rendez-vous sur l'ensemble de la soirée avec :

52% de Pda sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

47% de Pda sur les 25/49 ans

67% de Pda sur les 15/24 ans - Record depuis 2013

68% de Pda sur les 4/14 ans

57% de Pda sur les 15/34 ans - Record depuis 2016

Le double CD et le DVD “2022 Un air d'Enfoirés”, avec l'intégralité du concert et de nombreux bonus, sont mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l'association de distribuer 17 repas. Ils comptent sur vous !

Pour aider les Restaurants du Cœur :

Rendez-vous sur http://www.restosducoeur.org/ ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante :

Les Restaurants du Cœur - 75515 Paris Cedex 15