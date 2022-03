“Unis pour l'Ukraine” : soirée spéciale diffusée en direct sur France 2 mardi 8 mars à partir de 21:10

En raison de l'actualité, France 2 modifie ses programmes et proposera mardi 8 mars à 21:10 “Unis pour l'Ukraine” une grande soirée de solidarité avec Clara Luciani, Pascal Obispo, Indochine et de nombreux artistes.

France Télévisions et Radio France s’associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes, depuis le 24 février. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Les antennes de France Télévisions se mobilisent pour une semaine spéciale de solidarité.

Point d'orgue de ce dispositif d'envergure, une soirée spéciale "Unis pour l'Ukraine", présentée par Leïla Kaddour et Nagui, sera diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France.

Depuis le début du conflit en Ukraine, France Télévisions et Radio France mobilisent leurs antennes et leurs équipes, à Paris et sur le terrain, pour relater l'actualité et lutter contre la désinformation.

Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française.