“Harry Potter : Retour à Poudlard - 20 ans de magie”, vendredi 11 mars sur TF1 (vidéo)

Pour la toute première fois, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et d’autres acteurs du casting légendaire des huit films se retrouvent pour l’émission spéciale “Harry Potter : Retour à Poudlard – 20 ans de magie” diffusée le vendredi 11 mars sur TF1.

Cette émission spéciale anniversaire, produite par Warner Bros, Unscripted Television, Casey Patterson et Pulse Films, fête le vingtième anniversaire de la sortie de “Harry Potter à l’école des sorciers”.

Cette émission spéciale revient sur les coulisses de la production et de la réalisation des films grâce à des entretiens inédits et des conversations avec les acteurs, conviant ainsi les fans à un périple féerique à travers l’une des sagas cinématographiques les plus populaires de tous les temps. De nombreux acteurs de la saga participent à l’émission, comme Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, et Ian Hart, parmi d’autres.

L'émission rend également hommage à l'héritage inégalé de la saga Harry Potter et à la manière dont elle a marqué - et marque encore - le coeur, l'esprit et l'imaginaire des familles et des fans du monde entier.