“Mieux chez soi” de retour sur M6 lundi 4 avril à 17:25 avec Stéphane Plaza

Lundi 4 avril à 17:25, Stéphane Plaza retrouvera l'agence “Mieux chez soi”, composée d'une vingtaine d'architectes et paysagistes des plus inventifs et ingénieux.

Ensemble, ils trouveront des solutions aux problèmes que vous rencontrez chez vous. Toutes les pièces de la maison et de l'appartement seront étudiées, du salon au jardin en passant par la cuisine, la salle de bain et les combles ; rien ne sera mis de côté ! Tous les jours, des clients viendront exposer leur problématique à l’agence : comment faire entrer de la lumière dans une pièce trop sombre, comment créer une salle de bain dans une petite chambre... Stéphane Plaza leur présentera alors deux architectes qui seront en charge de leur trouver des solutions. L’architecte choisi par le client réalisera les travaux et plusieurs semaines plus tard, les clients découvriront leur nouveau “chez eux” ! Mais ce n’est pas tout, pour compléter ces projets, Sophie Ferjani, Emmanuelle Rivassoux, Caroline Keslassy ou Jessica Venancio présenteront chaque jour des objets nouveaux, innovants et malins pour se sentir mieux chez soi.

