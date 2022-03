Première de “Welcome Back” en 1993 vendredi 18 mars sur TF1 : les invités de Camille Combal (vidéo)

Vendredi 18 mars à 21:10, Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 pour découvrir le premier numéro de “Welcome Back” qui va vous replonger dans l'année 1993.

Le temps d’une soirée exceptionnelle, TF1 vous fait jouer en remontant le temps. A travers des quizz, blind-tests, happening, “Welcome Back 1993” vous fait revivre une année qui nous a tous marqués, le tout sur un plateau XXL décoré comme à cette époque-là.

Pour incarner ce nouveau Game Show : Camille Combal, qui a vu 4356 fois « Retour vers le Futur » !

Totalement relookées, six personnalités réparties dans deux équipes - d’un côté, Michèle Laroque, Nolwenn Leroy et Michael Gregorio, de l’autre Barbara Schulz, Jean-Luc Lemoine et Redouane Bougheraba - vont s’affronter et être testées sur leurs connaissances de cette époque précise pour engranger un maximum de points et faire monter la cagnotte.

Vous souvenez-vous des tubes les plus cultes, des inventions les plus inattendues, de la mode la plus loufoque, des couples les plus glamours de ces années qui nous ont tant marqués ?

Chacune des deux équipes jouera pour une partie du public présent en plateau. Et l’équipe gagnante permettra à ses supporters d’un soir de remporter des cadeaux.



Alors pour découvrir le nouveau jeu évènement, “Welcome Back” sur TF1 vendredi 18 mars à 21:10 !

“Welcome Back” est l’adaptation du format “A year to remember”, le jeu de retrotainment incontournable aux Pays-Bas : 4 saisons, 30 épisodes ont été déjà diffusés. Le format du groupe ITV Studios a déjà été adapté dans 3 pays : l’Allemagne, la Belgique et la Pologne.