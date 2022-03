Vendredi 18 mars à 23:45, Arthur vous proposera sur TF1 un numéro inédit de “Vendredi tout est permis” spécial « Jungle ».

Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Tareek, Karima Charni, Jhon Rachid, Maëva Coucke, David Voinson, Edgar Yves et le plus grand mentaliste de France Viktor Vincent.

La joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission comme le VTEP Buzz, In The Dark, ABC Story...

Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !