“Mariés au premier regard” : la saison 6 débute lundi 21 mars sur M6 (vidéo)

Lundi 21 mars à 21:10, M6 débutera la diffusion de la nouvelle saison inédite de “Mariés au premier regard” qui va bousculer cette année les frontières de l'amour. Découvrez les premières images inédites...

Les deux experts, Estelle Dossin et Pascal de Sutter, ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible.

Cette année, ils ont pu former 7 couples ; leur histoire commencera avec l’engagement le plus fort qu’il soit possible de prendre : le mariage. C’est ce jour-là, et pour la première fois, qu’ils se rencontreront devant l’officier d’état civil et leur famille. Pour ces célibataires, rien n’est plus important que de pouvoir enfin réaliser leur rêve... se marier... avec le grand amour de leur vie.

Et cette nouvelle saison, les experts ont décidé de pousser un peu plus le curseur de l’expérience puisque les mariages seront célébrés à l’étranger, loin de tous repères. C’est à Gibraltar que les célibataires vont s’unir. Plus que jamais ils devront sortir de leur zone de confort pour faire le grand saut vers l’inconnu : oublier leurs habitudes, s’ouvrir à l’autre et aux sentiments naissants.

Le casting s’élargit cette année en accueillant des célibataires venant de différentes régions de France : Alpes, Marseille, Nice, Lille .... Nous découvrirons des histoires de vie exceptionnelles et les experts touchés par ces personnalités ont relevé tous les défis pour former des couples.

Au fil des ans, de plus en plus de célibataires décident de faire confiance à la science pour trouver l’amour ... et pour la première fois cette saison, des parents ont choisi d’inscrire leur fils à l’expérience.