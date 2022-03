“La fête de la chanson française” mardi 22 mars sur France 2 : les artistes présents

Mardi 22 mars à 21:10 sur France 2, Laury Thilleman et André Manoukian présenteront l'édition 2022 de “La fête de la chanson française”.

Laury Thilleman, accompagnée des plus grands noms de la scène française et d’André Manoukian au piano, vous invite à vivre une soirée-événement sur la scène de l’Olympia.

Avec la présence exceptionnelle de Monsieur Eddy Mitchell et de Daniel Auteuil.

Les plus grands artistes de la scène musicale française se retrouvent pour chanter ensemble, célébrer la musique et faire la fête. Des moments inédits, des tableaux des plus belles chansons de notre répertoire musical, des hommages à Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Michel Berger, Anne Sylvestre, Gilbert Bécaud, Serge Reggiani ou Michel Legrand et, évidemment, autour du piano d’André Manoukian, des improvisations riches en émotions et en anecdotes.

Avec : Eddy Mitchell, Clara Luciani, Nolwenn Leroy, Daniel Auteuil, Isabelle Boulay, Nicolas Maury, Marc Lavoine, Amir, Pascal Obispo, Zaz, Julien Clerc, Anne Sila, Chimène Badi, Michael Jones, Marina Kayes, Joyce Jonathan, Adrien Gallo, Juliette Armanet, Le Noiseur, Sofiane Pamard, la troupe de « Je vais t’aimer », la troupe du Moulin-Rouge, et beaucoup d’autres surprises à travers des images d’archives pour voir ou revoir les plus grands noms de la chanson française !

Au programme de cette soirée de fête, plus de deux heures de musique, dont des reprises exclusives :

Trente ans après sa disparition, Michel Berger mis à l’honneur par Marc Lavoine, Nolwenn Leroy et Pascal Obispo.

Un hommage émouvant à l’une de nos premières autrices-compositrices-interprètes, Anne Sylvestre, par un trio inattendu : Juliette Armanet, le comédien de la série “Dix pour cent” Nicolas Maury et le virtuose du piano Sofiane Pamard.

Isabelle Boulay, Joyce Jonathan et Le Noiseur revisitent les plus belles chansons de Michel Legrand.

Un duo inédit de deux voix bouleversantes pour célébrer Bécaud : Julien Clerc et Anne Sila.

Cent ans après sa naissance, hommage vibrant de Zaz à Serge Reggiani.

Les plus belles chansons d’Eddy Mitchell par un trio inattendu : Eddy, Clara Luciani et Adrien Gallo.

Amir, Marina Kaye et Michael Jones nous font revivre le trio Fredericks Goldman Jones.

Le comédien et jeune chanteur Daniel Auteuil fait ses premiers pas à l’Olympia.

Une soirée de chanson française pour encourager les auteurs, compositeurs et interprètes qui renouvellent notre musique et continuent à créer des chansons en français tout en rendant hommage à notre patrimoine.