“Top Chef” : épisode 6 mercredi 23 mars sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats

Mercredi 23 mars à 21:10, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour suivre la 6ème semaine de “Top Chef”, le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

La compétition reprend de plus belle avec une semaine exceptionnelle ! Les brigades n’existent plus et les candidats vont devoir cuisiner en binôme sur les deux épreuves : attention, les candidats du binôme qui se retrouvera en dernière chance, après avoir été partenaires, deviendront des adversaires et l’un d’eux quittera le concours.

Épreuve 1 : Qui peut battre Philippe Etchebest… et Paul Pairet ? Le retour !

Cette épreuve mythique, dans laquelle les candidats doivent affronter le redoutable Meilleur Ouvrier de France du jury, a vu ses règles modifiées l’an dernier lorsque Philippe Etchebest a été rejoint par le chef triplement étoilé Paul Pairet. Jamais la pression n’aura été aussi grande pour les candidats qui, pour l’occasion, seront coaché par Hélène Darroze ! À eux de faire preuve d’originalité et de rigueur autour d’un thème que les deux chefs maîtrisent parfaitement : les champignons ! Quant au dernier membre du jury, Glenn Viel, une surprise de taille l’attend également ! c’est lui, qui, seul, va décider du sort des candidats : il va déguster en solitaire et à l’aveugle les plats, sans se douter que parmi les assiettes se cachent celles de Paul Pairet et de Philippe Etchebest…

Épreuve 2 : Surprendre le pâtissier Michael Bartocetti avec un dessert autour des produits de la ruche

Les binômes auront de nouveau l’occasion de marquer des points sur un défi imposé par le Chef pâtissier du palace le plus étoilé d’Europe : Michael Bartocetti. Ce véritable virtuose de la pâtisserie va venir challenger les candidats sur un thème tout à fait inattendu : le monde des abeilles ! À travers l’un de ses desserts signature, il a décidé de rendre hommage à cet insecte actuellement en voie de disparition et qui pourtant est à l’origine d’énormément de variété de produits.

La dernière chance : Le saumon

Un binôme de candidat va se retrouver en dernière chance : après avoir été partenaires sur les deux épreuves précédentes, les voilà maintenant adversaires. Ils auront une heure pour convaincre les chefs avec une assiette gastronomique autour du saumon ! À la fin de l’épreuve, l’un d’eux quittera définitivement les cuisines de Top Chef.

Alors quelle brigade perdra l’un de ses membres ? Quel chef va perdre un de ses candidats mercredi soir ?