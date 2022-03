“Top Chef” : épisode 7 mercredi 30 mars sur M6, la guerre des restos (vidéo)

Mercredi 30 mars à 21:10, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour suivre la 7ème semaine de “Top Chef”, le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

C’est le grand retour de l’épreuve évènement dans Top Chef : la guerre des restos !

Les candidats vont se rendre en région parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés, pour travailler en équipe pendant 48h afin de réaliser le rêve de tout cuisinier : imaginer et concevoir leur propre restaurant.

Et cette guerre des restos s’annonce épique : cette année les candidats vont devoir redoubler d’effort pour proposer des concepts forts, puisque les chefs veulent du jamais vu ! Plus que jamais, ils vont devoir abattre un travail titanesque et faire preuve de créativité et d’imagination tant pour la décoration que pour leur menu. Leur but : séduire François-Régis Gaudry, le célèbre critique culinaire.

Au bout des 48h d’épreuve et à l’issue de son passage devant les établissements, François-Régis Gaudry va sélectionner les deux restaurants dans lesquels il souhaite aller dîner : une équipe fermera donc définitivement ses portes sans pouvoir être dégustée… Et parce que c’est désormais une réalité pour de nombreux restaurateurs, les candidats vont devoir décliner à nouveau leur menu pour une version en livraison ; ils seront donc jugés non seulement en salle mais aussi à domicile !

Alors, quelle équipe va avoir la possibilité d’ouvrir les portes de son restaurant et servir son menu sur place et en livraison ? Quelle équipe va remporter cette 13ème guerre des restos ?