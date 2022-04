“Top Gear France” saison 8 : le 3ème épisode diffusé mercredi 6 avril sur RMC Découverte

Mercredi 6 avril à 21:05, RMC Découverte diffusera le 2ème épisode de la nouvelle saison inédite de “Top Gear France” avec Philippe Lellouche, Bruce Jouanny, Le Tone et Luc Alphand.

En huit ans de Top Gear France, les animateurs du programme se sont forgés une réputation de casseurs, une réputation où le plaisir de détruire serait plus fort que celui de conduire.

Épisode 2 Les indestructibles



Dans cet épisode, c'est le grand retour des indestructibles ! Une nouvelle fois, Philippe, Le Tone et Luc ont décidé de dénicher la voiture indestructible ultime.

Mais cette année, ils ont changé, les animateurs sont peut-être des casseurs mais responsables, et pour prouver leur bonne volonté, ou plutôt pour éviter d'être viré par la prod, ils vont prendre des voitures prêtes pour la casse, et voire laquelle sera la plus résistante.

De Bourges aux Vignes de Sancerre, Luc, Philippe et Tone challengent leur monture respective : Mitsubishi Pajero, Mercedes W124 et Toyota Previa. Promis, cette fois, ils vont vraiment prendre soin des voitures !

De son côté, Luc Alphand a enfin le droit de tester sa première supercar après un an d'attente ! Sur le circuit de Nogaro, il va tout simplement conduire la FERRARI de route la plus puissante jamais produite : La SF 90 STRADALE ! Luc a bien fait de se montrer patient pour un tel bolide !

Et les invités le footballeur Adil Rami, champion du monde en 2018 et le rugbyman Raphaël lbanez vont se tirer la bourre en Mégane RS.