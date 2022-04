“La nuit du Ramadan” : l'édition 2022 diffusée mercredi 27 avril sur France 2

L’association Vivre l’islam et France 2 vous proposent une nouvelle édition de “La nuit du Ramadan” diffusée mercredi 27 avril à 23:55 depuis la Petite Halle de la Villette.

Initiée il y a plus de trente ans, cette émission est devenue un rendez-vous incontournable. Durant ces années, elle a écrit son histoire autour du partage des valeurs artistiques, spirituelles et citoyennes.

Cette nouvelle édition, présentée par Myriam Seurat, est placée sous le signe de la convivialité et du partage.

C’est l’occasion pour les téléspectateurs de vivre de nombreux moments festifs avec de nombreux artistes de toutes origines, Labess, Amina, Djam, Annie Lalalove, Joyce Jonathan, Nawel Ben Kraien, Tryo, Mentissa, Le Petit Bal Raï, Saandia et Youmni Rabii, en compagnie du chef Abdel Alaoui qui a cuisiné ses meilleures spécialités pour le Ramadan.

Cette soirée permettra aussi de partager des points de vue et regards de plusieurs personnalités sur le Ramadan ; elles témoigneront de leur parcours, de leur engagement et des valeurs qui les animent : Yannis Mahil, islamologue, Donia Souad Amamra, cofondatrice de Meet my Mama et Marie-Laure Nobs et Atifa Frehat, pour l’ONG Life.