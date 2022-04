M6 fête ses 35 ans : « Tous en scène ! » le prime événement lundi 11 avril à 21:10 (vidéo)

À l'occasion de son 35ème anniversaire, M6 vous a réservé une soirée exceptionnelle qui sera diffusée lundi 11 avril à partir de 21:10.

De l’amour au voyage, en passant par la cuisine et la mode… depuis 35 ans, M6 est au cœur de la vie des Français. Pour fêter cet anniversaire, la chaîne vous propose une soirée exceptionnelle sous le signe de l’humour, de la nostalgie et de l’émotion !

Les moments cultes des émissions phares, les débuts des animateurs et des talents révélés par M6, les dérapages les plus imprévus, les moments d’émotions uniques… toutes les images emblématiques qui nous ont tous marqués depuis le 1er mars 1987 à aujourd’hui… pour replonger avec plaisir dans cette histoire commune…

Et parce que Scènes de Ménages est la série la plus suivie par les Français depuis plus de 10 ans, les talents de M6 vont se mettre en scène et devenir des personnages de la série culte dans des sketchs thématisés et totalement inédits.

Que vient faire une conseillère de voyage totalement barrée, jouée par Karine Le Marchand, chez Camille et Philippe ?

Pourquoi Huguette et Raymond ont-ils décidé d’embaucher un avocat, joué par Éric Antoine ?

Comment José et Liliane vont-ils faire pour sauver le mariage d’un jeune marié (joué par Philippe Etchebest) en plein doute ?

Pourquoi Emma et Fabien vont-ils paniquer dans leur maison d’hôte, face à un être mystérieux joué par Cyril Lignac ?

Vous découvrirez aussi Bernard de la Villardière en artificier baroudeur improbable, Marie Portolano en décoratrice un peu trop folle de récup’, Marianne James en châtelaine flamboyante et… un peu “flippante”, Cristina Cordula en styliste très (trop) créative… Les couples vont aussi voir débarquer Ophélie Meunier, Sophie Ferjani, Mac Lesggy, Julien Courbet et Norbert Tarayre !