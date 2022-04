“Stéréo Club, à vous de chanter” arrive bientôt sur TF1 avec Camille Combal

Le Groupe TF1 annonce la signature d'un accord avec NBC Universal Formats, une division d'Universal Studio Group, pour la première adaptation internationale de “That's My Jam”.

La très ambitieuse adaptation française du show musical de Jimmy Fallon et NBC, “Stéréo Club, à vous de chanter” va arriver en prime-time sur TF1 avec Camille Combal aux commandes.

“That's My Jam” reprend les meilleures séquences de l'émission culte « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » diffusée sur NBC, telles que « Wheel of Musical Impressions », « Musical Genre Challenge » et « Slay It Don't Spray It ».

Des personnalités (chanteurs, comédiens, humoristes) s’affronteront en équipe sur leur niveau de chant, leur culture musicale…

Les premières personnalités seront : Ahmed Sylla, Eva Queen, Amir, Michael Gregorio, Kungs, Michèle Laroque, Elie Semoun, Lola Dubini, Anggun...

Deux numéros seront enregistrés les 20 & 21 avril prochains. Des invitations vous sont offertes par l'Agence Cassandra pour venir assister, en avant-première, au tournage.