“Un flirt & une danse” revient mardi 26 avril sur France 2, les invités de Faustine Bollaert

Après un premier numéro diffusé en février dernier, “Un flirt & une danse” sera de retour sur France 2 mardi 26 avril à 21:10 avec Faustine Bollaert.

Et si nous assistions ensemble à la magie des rencontres entre célibataires sur une piste de danse ? C'est tout l'enjeu de cette soirée romantique. France 2 a en effet décidé de réunir des hommes et des femmes à la recherche de l'amour. Ils ne se sont jamais vus, ils n'échangeront pas un mot, ils partageront simplement une danse, qu'ils auront répétée au préalable avec des danseurs professionnels, chacun de leur côté.

Lors de cette rencontre privilégiée mêlant complicité, rire, joie, ils auront l'espoir de ressentir l'alchimie qui pourrait leur donner envie de se revoir. Voilà le pari fou que des célibataires âgés de 23 à 80 ans ont accepté de vivre sous le regard bienveillant de Faustine Bollaert. Face à eux, trois personnalités privilégiées seront les témoins de ces instants magiques : Sheila, Elodie Frégé et Agustín Galiana.

Mathilde et Jérémy

Ils vont danser sur la très romantique bande originale du film Bodyguard : « I will always love you ». Mathilde a 29 ans, elle se sent prête pour rencontrer LA personne qui partagera sa vie et avec qui elle fondera sa famille. Jérémy, lui, a 27 ans et est plus décidé que jamais à vivre la grande aventure de l’amour. Ils partagent les mêmes valeurs autour de la famille, ont fait les mêmes études, et ont les mêmes désirs... La danse fera-t-elle le reste ?

Alexandre et Anthony

Quelle meilleure chanson que « I wanna dance with somebody » de Whitney Houston pour une première rencontre en dansant ? Alexandre et Anthony, 43 ans tous les deux, ne cherchent pas une histoire banale et routinière. Ils veulent rencontrer quelqu’un et espèrent le coup de cœur. Leur souhait : réussir à lâcher prise et vivre la magie de l'instant pour peut-être enfin trouver le grand amour.

Sheila et Sylvain

Ils vont danser la chanson culte « Time of my Life » du célèbre film Dirty dancing. Sheila est canadienne. Elle est fantasque et spontanée. C’est une boule d’énergie. Elle recherche l’âme sœur. Sylvain est quant à lui hyper dynamique, sportif et pétillant. Ils cherchent tous les deux à refaire leur vie aux côtés de la bonne personne. Alors Sheila et Sylvain partiront-ils au bras l’un de l’autre ?

Elodie, Franck et Bernard

Elodie a 41 ans et est professeur des écoles. “Un flirt & une danse” a décidé de lui présenter non pas un, mais deux hommes, pour coller à toutes les facettes de sa personnalité. Elodie a un côté femme enfant, très romantique qui a besoin d’être rassurée. Elle dansera d'abord avec Franck sur « En apesanteur » de Calogero. Franck a 48 ans, il est divorcé, stable et bienveillant. Il a besoin d’aimer et aimerait se sentir aimé. Il ne cherche pas une femme pour "vieillir ensemble" mais pour "rester jeune avec elle".

Elodie dansera ensuite avec Bernard sur la célèbre chanson de Johnny : « Je te promets ». Elodie aimerait sur cette deuxième danse montrer son côté plus femme et maternelle. Bernard a 52 ans. Il est divorcé et a du mal à faire confiance en amour, à la suite d’une trahison. Il s’est forgé une carapace mais espère aujourd’hui que quelqu’un saura la percer. Il souhaite de vrais moments de partage et surtout pouvoir refaire confiance. Laquelle de ces deux danses fera le plus vibrer Elodie ?

Doralyse et Maxence

Ils vont danser sur « I’m still standing » d’Elton John. Doralyse a 27 ans. Elle est mannequin grande taille. Il y a six ans, elle a pris beaucoup de poids à la suite d’un souci de santé. Depuis, elle a fait de sa nouvelle morphologie une force et assume son corps en faisant le métier de ses rêves : mannequin. Maxence, 30 ans, est très soucieux de son apparence et recherche une femme qui aime la mode et surtout qui assume ce qu’elle est. Doralyse réussira-t-elle à le faire chavirer ?

À l'issue de leur danse, les célibataires devront faire un choix et décider si cette rencontre leur a donné envie de se revoir... Nos 12 célibataires parviendront-ils à se séduire lors d'une danse ? Il y aura-t-il des coups de cœurs, voire des coups de foudre, ou bien des désillusions ?

Du frisson… De la magie… Des larmes… De l'amour… Et bien sûr de la danse ! Une émission tendre, positive et qui fait du bien !

Bienvenue dans l’univers romantique et enchanté d’“Un flirt & une danse” !