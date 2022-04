“Basique, le concert” de Julien Clerc, mardi 26 avril sur France 2

À ne pas manquer mardi 26 avril à 23:15 sur France 2, “Basique, le concert” avec Julien Clerc qui fête cette année ses 54 ans de carrière.

Depuis la sortie, le 9 mai 1968 de son premier 45 tours, La Cavalerie, la voix de Julien Clerc n’a jamais vraiment quitté les oreilles des Français.

Au fil de dizaines d’albums qui empruntent avec brio à plusieurs genres, l’artiste a souvent su toucher juste, notamment grâce à ses fructueuses collaborations avec des paroliers comme Françoise Hardy, Jean-Loup Dabadie et bien sûr, Etienne Roda-Gil.

Pour revenir sur son impressionnante carrière, le chanteur se présente sur scène et offre un voyage musical dans plusieurs décennies de succès musicaux, parmi lesquels « Ma Préférence », « Femmes… Je vous aime », « Mélissa », « Utile » ou encore « Let the Sunshine ».

L'artiste qui s'est toujours entouré des plus grands auteurs a le même talent pour choisir ses compagnons de scène : guitariste, bassiste, batteur et claviériste envelopperont sa voix unique.