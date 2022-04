“Les apprentis aventuriers” de retour lundi 16 mai sur W9, voici les 14 candidats de la saison 5

Lundi 16 mai à 18:50, W9 débutera la diffusion de la nouvelle saison inédite du divertissement “Les apprentis aventuriers” présentée par Laurent Maistret.

Isolés au cœur de la nature hostile du sud de la Thaïlande, déconnectés de tout et sans rien d’autre que le strict nécessaire pour survivre : c’est l’incroyable défi qu’ont décidé de relever les 14 courageux apprentis aventuriers !

Loin de leur mode de vie habituel, pour gagner, ils vont devoir se transformer... Mais tous vont vivre l’aventure de leur vie ! Répartis en équipe de 2, ils sont loin d’imaginer ce qui les attend...

Tous n’auront qu’un seul objectif chaque jour : tenir bon, coûte que coûte... et ce n’est vraiment pas gagné ! Pour ceux qui manqueront de courage, une seule option : abandonner en sonnant la cloche !

La grande épreuve des perles

Pour les autres, les plus courageux, il leur faudra chaque semaine se dépasser lors de la grande épreuve des perles pour être les meilleurs et en remporter un maximum.

L’enjeu est de taille : ces perles sont leur seule monnaie d’échange pour acquérir de la nourriture et du confort à l’épicerie... Mais ce n’est pas tout ! Cette année, ces perles si durement acquises, permettront également d’acheter des privilèges hautement stratégiques... un véritable atout dans la course à la victoire !

La cérémonie des votes

Le chemin qui mène les Apprentis Aventuriers à la grande finale va être long et difficile... Tous redoutent la terrible sanction de l’élimination qui les guette chaque semaine... Et pour y échapper, une seule solution : remporter l’expédition et gagner ainsi une protection.

Le duel

Pour ceux qui n’auront pas cette chance, les 2 équipes qui auront accumulé le plus de votes contre elles lors de la cérémonie des votes hebdomadaire, devront défendre leur place sur la plage en combattant en duel. Pour l’équipe perdante de ce duel, ce sera l’élimination immédiate !

La dernière volonté

Mais avant de partir, cette malheureuse équipe devra faire un ultime choix : sa dernière volonté ! Une lourde décision à prendre qui lui permettra de privilégier ou de sanctionner l’équipe de leur choix encore en compétition... Une nouveauté qui pourrait bien mettre les nerfs des Apprentis Aventuriers à vifs !

20 jours d'aventure

Pendant 20 jours, très loin de leurs habitudes et de leur confort, les Apprentis Aventuriers vont devoir se dépasser comme jamais ! Face aux dangers, ils vont découvrir qu’ici, seule la solidarité et la persévérance pourront les conduire à la victoire... Et c’est ensemble qu’ils vont apprendre à ne rien lâcher et à ne jamais renoncer...

Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs galères...

Les apprentis aventuriers de la saison 5