“300 chœurs” : Vos 25 grands airs lyriques préférés, vendredi 6 mai sur France 3

Vincent Niclo vous donne rendez-vous sur France 3 vendredi 6 mai à 21:10 pour un nouvel inédit des “300 chœurs” qui vont révisiter vos 25 grands airs lyriques préférés.

Depuis la création des “300 chœurs”, de nombreuses stars de la chanson se sont livrées à un exercice inédit en relevant le défi d’interpréter, parfois pour la première fois, les plus beaux airs du répertoire classique et d’opéra.

Vendredi 6 mai, le ténor Vincent Niclo vous invite à découvrir le classement de vos 25 grands airs lyriques préférés parmi toutes les versions créées spécialement pour l’émission, suite à un sondage effectué auprès des téléspectateurs de France 3.

Revivez ces interprétations exceptionnelles et souvent étonnantes qui ont mêlé les voix des plus beaux chœurs français à celles des stars de la chanson, parmi lesquelles : Florent Pagny, Lara Fabian, Dave, Isabelle Boulay, Arielle Dombasle, Roberto Alagna, Elizabeth Vidal, Nolwenn Leroy, Sarah Brightman, Camille et Julie Berthollet, Les prêtres orthodoxes, Serge Lama, Chimène Badi, Gloria, Andreas Perez-Ursulet, Il Volo, Julie Zenatti, Dominique Magloire, Nemo Schiffman, Les prêtres, Amaury Vassili, Angélique Kidjo, Nana Mouskouri, Les Stentors, Natasha St-Pier.

Tous ces artistes seront accompagnés des chorales que vous avez découvertes dans l’émission : Le chœur de Pierre, Le chœur de l'armée française, Le chœur de la trinité, Gospel pour 100 voix, Les chœurs de France, Les petits chanteurs à la croix de bois, Choreia, Le chœur éphémère, Le chœur symphonique de Paris, L'académie internationale de comédie musicale, Les copains d'accords, Les petits chanteurs de Saint-Marc, Le chœur sans frontières, Rick Odums, Le chœur du studio international de Paris...

Musique, générosité, authenticité, partage, “300 chœurs” est l’émission de toutes les voix…