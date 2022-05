“Les rois de la piscine” : la 9ème saison inédite à suivre sur 6ter à partir du samedi 7 mai

Samedi 7 mai à 21:05, 6ter débutera la diffusion de la 9ème saison inédite de la série “Les rois de la piscine”. Présentation des 4 épisodes qui seront diffusés cette semaine.

Cette émission fait appel à de nombreux professionnels d'entreprises américaines de la piscine, pour relever les défis les plus fous lancés par leurs clients fortunés.

Du Texas à la Californie, les équipes de l’émission traverseront le pays pour construire des piscines plus folles les unes que les autres : avec des cascades, des bars flottants, des piscines à plusieurs niveaux...

Rien ne fait peur à ces spécialistes du béton projeté, qui redoubleront d’ingéniosité pour réaliser les souhaits les plus incroyables et inattendus de leurs clients.

Épisode 1 Une piscine pour un héros

Charles et Paul Zars proposent à leurs clients, Joe, Kristen et leurs deux enfants, un magnifique projet : une cascade tombant dans un spa à débordement, une piscine avec une plage immergée, un bar immergé ainsi qu'un foyer extérieur.

Épisode 2 Et viva San Antonio !

Tom et Dawn rêvent d'une piscine dans leur jardin pour en profiter avec leurs trois enfants. Tony Aguasvivas et Paul Zars leur proposent une piscine à débordement, un bar et une plage immergés ainsi qu'un agrandissement du balcon pour profiter de la vue.

Épisode 3 Les Caraïbes dans mon jardin

Paul Zars et Tony Aguasvivas rencontrent Emily et Bo, qui veulent revivre leurs souvenirs d'un voyage aux Caraïbes. Nos experts leur proposent une piscine à faux débordement, un bar et une plage immergés ainsi qu'une table à cocktails.

Épisode 4 Et au milieu coulent les rivières

Mimi et Joaquin font appel à Charles et Paul Zars pour un projet intégrant la falaise et le ruisseau au fond de leur jardin. Nos experts construisent une piscine avec toboggan, une page immergée et une terrasse avec des bassins alimentés par le ruisseau.