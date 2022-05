« Retour à l'instinct primaire » saison 4 : les épisodes 7 & 8 diffusés samedi 7 mai sur RMC Découverte

Samedi 7 mai à 21:05, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 4ème saison de « Retour à l'instinct primaire ».

Dans cette 4ème saison, 12 aventuriers tentent pendant 40 jours tentent de survivre au sein de la nature sauvage de la Colombie. Ils n'ont rien, si ce n'est quelques outils primitifs.

Pas de nourriture. Pas de vêtement. Pas d'eau. Ils doivent chasser et recueillir tout ce dont ils ont besoin pour ne pas mourir de faim, et pour ne pas être chassés à leur tour...

Épisode 7 Plongée en enfer

À mi-chemin du défi de 40 jours, les trois équipes restantes unissent leurs forces pour une migration exténuante de huit kilomètres vers la côte, poussant un survivant au bord de l’épuisement.

Encore sous le choc du départ soudain de Russell, l’équipe des cinq travaille dur pour survivre avec un membre de moins. Charlie remporte une récompense importante en protéines pour son équipe, leur donnant l’énergie nécessaire pour la migration à venir. Et 43 jours après le début de leur défi de survie de 60 jours, Jeff et Laura continuent de prospérer dans la jungle en attrapant une nouvelle anguille. Mais après avoir vu Gabby, Duke, James et Rylie se battre pour obtenir des protéines, Jeff accepte à contrecoeur de partager leur précieuse nourriture avec leurs compagnons de grotte.

Alors que les trois équipes se préparent pour la prochaine étape du voyage vers l’extraction, elles conviennent que la sécurité est dans le nombre. Ils s’embarquent ensemble pour un trek difficile à travers la jungle dense de Palawan en direction de la côte. Mais une urgence médicale menace de forcer un survivant à renoncer au défi.

Épisode 8 La faiblesse

Le chaos s’installe suite à l’urgence médicale de Charlie, alors qu’un survivant prend une décision sans précédent : se retirer par solidarité avec son coéquipier. Le double départ se répercute dans la jungle, changeant complètement la dynamique du défi. Tenant la promesse qu’elle a faite à Charlie, Laura convainc Jeff de se joindre au groupe.

L’équipe nouvellement formée de neuf personnes est maintenant confrontée aux nouveaux défis d’un grand groupe dans un environnement aux ressources limitées. James fait bon usage de son Pulaski dans l’espoir d’obtenir des noix de coco pour l’équipe affaiblie. Laura et Riley travaillent sur des pièges pour les petits animaux. Mais le manque de nourriture et une maladie soudaine bouleversent le monde de Jeff, qui risque de voir son pire cauchemar se réaliser.