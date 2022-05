“Cleaners les experts du ménage” chez Audeline & Yamina, mercredi 11 mai sur TFX

Mercredi 11 mai à 21:05, TFX vous proposera un nouvel inédit de “Cleaners les experts du ménage”. Ce mercredi, les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Audeline, 39 ans, Quiévrain en Belgique, en couple, un enfant, agent d’entretien en maison de retraite.

Fille unique, Audeline perd son père à l’âge de 8 ans et va grandir seule avec sa maman dans la maison familiale qu’elle ne quittera qu’à 26 ans pour se mettre en ménage.

Lorsqu’elle donne naissance à son fils, il y a 8 ans, sa mère se sent délaissée et commence à se laisser aller. Cette maman pourtant si maniaque va sombrer dans l’accumulation et va développer un syndrome de Diogène pour combler un manque affectif.

Effrayée par l’état de crasse et de délabrement de la maison, Audeline va se lancer dans un grand ménage avec l’aide d’une amie, mais peut de temps après, le capharnaüm se réinstalle de plus belle.

Audeline est contrainte de placer sa maman pour qu’elle reçoive les soins nécessaires.

Quand Audeline récupère la maison c’est la descente aux enfers, les pièces sont dans un tel état, que personne n’accepte plus de venir l’aider. La maison est devenue inhabitable… voir même irrespirable !

Dans chaque pièce des détritus, des ordures, des excréments jonchent le sol … Des murs au plafond c’est un amas de gras, de crasse et de toiles d’araignées…

Audeline ne sait plus quoi faire, elle est totalement désemparée par l’état de cette maison qui l’a vue grandir.

Les Cleaners sont, son unique espoir pour s’en sortir et retrouver sa maison.

Yamina 32 ans, influenceuse, vit à Mérignac, en couple. Yamina s’est fait connaître dans plusieurs téléréalité comme « 10 Couples parfaits », « La villa des cœurs brisés » ou encore « Les vacances des Anges ».

Aujourd’hui, elle vient d’emménager avec son fiancé Clément (et les deux enfants de son compagnon). De nature désordonnée, son compagnon lui, est très organisé.

La jeune influenceuse sait que si elle veut réussir son projet de vie de famille il va falloir qu’elle change certaines de ses mauvaises habitudes.

À peine les cartons défaits, les affaires de Yamina débordent déjà un peu partout dans la maison, des placards de son beau fils aux tiroirs de Clément, les affaires de Yamina trainent en boule un peu partout… Et avec son tempérament de feu difficile de lui imposer de ranger !

La pièce de la maison destinée à son dressing et son bureau d’influenceuse, à plus l’allure d’un garage mal rangé que d’un Show Room… y sont entassés dans un désordre indescriptible plus de 300 paires de chaussures et autant de vêtements et d’accessoires… Ici rien ne va plus…

Pour son projet de vie en famille Yamina doit absolument apprendre à être ordonnée… C’est pourquoi les Cleaners sont son dernier recours !

Une mission exceptionnelle et jamais vue pour nos Cleaners qui vont avoir du fil à retordre avec tous les habitants de la maison…