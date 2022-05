“Les rois de la piscine” saison 9 : trois épisodes à suivre sur 6ter samedi 14 mai

Samedi 7 mai à 21:05, 6ter poursuivra la diffusion de la 9ème saison inédite de la série “Les rois de la piscine”. Présentation des 3 épisodes qui seront diffusés cette semaine.

Cette émission fait appel à de nombreux professionnels d'entreprises américaines de la piscine, pour relever les défis les plus fous lancés par leurs clients fortunés.

Du Texas à la Californie, les équipes de l’émission traverseront le pays pour construire des piscines plus folles les unes que les autres : avec des cascades, des bars flottants, des piscines à plusieurs niveaux...

Rien ne fait peur à ces spécialistes du béton projeté, qui redoubleront d’ingéniosité pour réaliser les souhaits les plus incroyables et inattendus de leurs clients.

Épisode 5 Trois fois plouf

Steve Terry et Justin McGuire se rendent chez Matt et Sara pour la construction d'une piscine de douze mètres avec une plage immergée, un spa miroir, un patio avec la cuisine d'été et un foyer extérieur pour se retrouver en famille.

Épisode 6 Une piscine, un green, le bonheur !

Tony Aguasvivas et Paul Zars ont tout prévu pour satisfaire leurs clients, Jill et Chris : une piscine à débordement inversé, une plage immergée, trois rideaux d'eau qui s'écoulent dans la piscine ainsi qu'un green pour leurs enfants passionnés de golf !

Épisode 7 Un rêve plein de défis

Tina et Raegan voudraient une piscine dans la maison qu'ils viennent de faire construire. Malgré le dénivelé du terrain, Tony Aguasvivas et Paul Zars réalisent une cascade tombant dans le spa et une piscine à faux débordement avec une plage immergée.

La soirée se poursuivra sur 6ter avec la rediffusion de 7 autres numéros.