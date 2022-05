« Retour à l'instinct primaire » saison 4 : les épisodes 9 & 10 diffusés samedi 14 mai sur RMC Découverte

Samedi 14 mai à 21:05, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 4ème saison de « Retour à l'instinct primaire ».

Dans cette 4ème saison, 12 aventuriers tentent pendant 40 jours tentent de survivre au sein de la nature sauvage de la Colombie. Ils n'ont rien, si ce n'est quelques outils primitifs.

Pas de nourriture. Pas de vêtement. Pas d'eau. Ils doivent chasser et recueillir tout ce dont ils ont besoin pour ne pas mourir de faim, et pour ne pas être chassés à leur tour...

Épisode 9 Adieu monde cruel (partie 1)



Le groupe affaibli fait la dernière randonnée vers la côte pour se préparer à leur extraction éreintante.

Pour terminer le défi, les survivalistes doivent construire un énorme radeau afin de naviguer dans les eaux brutales et pleines de requins de la mer de Chine méridionale.

Pendant que Jeff se remet de sa grave maladie, les autres membres du groupe prennent le relais.

Arriveront-ils à construire un radeau pour franchir la ligne d’arrivée et remporter ce défi de l’extrême ?

Épisode 8 Adieu monde cruel (partie 2)



Alors que Jeff est en convalescence, les autres membres de l’équipe prennent en charge la construction du radeau. Malheureusement sans un plan efficace, ils n’auront pas l’énergie nécessaire pour se rendre à leur point d’extraction.

Riley et Laura se lancent dans une quête dangereuse pour acquérir du miel, et James et Nicole sortent le filet de pêche dans l’espoir d’obtenir des protéines qui permettront à l’équipe de franchir la ligne d’arrivée. Avec un tel voyage épuisant devant eux, ils devront se battre pour garder la tête hors de l’eau.

Réussiront-ils ce dernier défi ?