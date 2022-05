“Les rois de la piscine” saison 9 : les trois derniers épisodes diffusés samedi 21 mai sur 6ter

Samedi 21 mai à 21:05, 6ter terminera la diffusion de la 9ème saison inédite de la série “Les rois de la piscine”. Présentation des 3 épisodes qui seront diffusés cette semaine.

Cette émission fait appel à de nombreux professionnels d'entreprises américaines de la piscine, pour relever les défis les plus fous lancés par leurs clients fortunés.

Du Texas à la Californie, les équipes de l’émission traverseront le pays pour construire des piscines plus folles les unes que les autres : avec des cascades, des bars flottants, des piscines à plusieurs niveaux...

Rien ne fait peur à ces spécialistes du béton projeté, qui redoubleront d’ingéniosité pour réaliser les souhaits les plus incroyables et inattendus de leurs clients.

Épisode 8 Nos filles sont des poissons !

Paul et Charles Zars proposent à Mega, Justin et leurs trois filles une piscine d'eau à l'ozone avec une cascade et une grotte, un spa et une pool house pour se changer ainsi qu'un foyer extérieur pour se réunir en famille.

Épisode 9 Tout pour mes petits-enfants

Justin McGuire et Steve Terry proposent une piscine en hauteur chez Leticia et Jorge qui garantira la sécurité de leurs petits-enfants. Ils optent pour une piscine avec déversoirs comme barrière de sécurité, une plage immergée et un jacuzzi circulaire.

Épisode 10 Cascade texane

Paul et Charles Zars construisent une piscine dans le ranch de Mike et Susan, trois fois plus grande que la précédente et avec des LED incorporés, à laquelle ils ajoutent un panier de basket, une cascade, un toboggan, un rocher plongeoir et un jacuzzi.

La soirée se poursuivra sur 6ter avec la rediffusion de 7 autres numéros.